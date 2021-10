Jorge Valdivia asegura que Sampaoli utilizó el concepto de "rehén" como "un escape para irse a España"

¿Qué pasó?

El exvolante de la Selección Chilena, Jorge Valdivia, cuestionó a su exentrenador, Jorge Sampaoli, y aseguró que utilizó el concepto de 'rehén' para dejar su cargo en La Roja y como "un escape para irse a España".

El oriundo de Casilda dejó de ser el DT de la Roja el 19 de enero de 2016 y cinco meses después fue presentado como el flamante técnico del Sevilla, de la Primera División de España.

En entrevista con ESPN, el exjugador de Colo-Colo detalló que "cuando él llama a la prensa, nosotros como jugadores lo comentamos, porque la relación que él tenía con la prensa no era buena. Usa los medios cuando le sirven... 'Me siento rehén', como él dijo, pero no me voy a mi casa".

A juicio de Valdivia, Sampaoli "usó ese concepto para que la gente dijera 'se tiene que ir porque ya el camarín se descontroló', pero nada que ver. Para mí fue un escape para irse a España, por eso insisto en que él cuando sale de la selección no se queda desempleado".

Sampaoli y Valdivia coincidieron en la Copa América 2015, en lo que fue el primer título oficial de la Selección Chilena de Fútbol.

"ME DECEPCIONÉ DE SAMPAOLI"#ESPNF90Chile @el_mago_oficial y la partida del casildense de La Roja, aduciendo problemas con el camarín: "Para mí fue un escape, para irse a España". Por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/yitNkLEwGO pic.twitter.com/ikI7fspPva — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 8, 2021

