Ejemplar "Y nada más" se impuso en el clásico "Nacional Ricardo Lyon" en el Club Hípico de Santiago

¿Qué pasó?

El ejemplar "Y nada más" se quedó con el clásico "Nacional Ricardo Lyon" corrido la tarde de este domingo en el Club Hípico de Santiago.

El finasangre se impuso en la antesala de "El Ensayo", con la monta del jinete Óscar Ulloa y la preparación de Patricio Baeza.

El vencedor de la prueba derrotó a "Gamberetti", mientras que en el tercer lugar arribó "Royal Luck".

Tras esta victoria, "Y nada más" quedó como la principal favorita para quedarse con "El Ensayo-Mega", primera etapa de la Triple Corona Nacional, que se disputará en el recinto de Blanco Encalada el domingo 31 de octubre.

"Estoy feliz. La yegua demostró que es una buena corredora... Cuando quedó con el pase libre, ella me pidió y demostró toda su fuerza. Ahí me di cuenta de que no perdería. Quiero mandar un saludo a Dios, a mi familia, a mi hijo y también a mis seguidores", dijo el jinete Óscar Ulloa.