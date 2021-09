Cuando todos pensaban que habría un nuevo caso similar al de Ben Brereton en la selección chilena, finalmente no se concretará, al menos en esta fecha FIFA. Robbie Robinson decidió abandonar Juan Pinto Durán en la previa del duelo ante Brasil, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

El estadounidense de madre chilena argumentó motivos personales para ser liberado de la concentración liderada por el técnico Martín Lasarte, lo que posteriormente explicó en detalle a través de su Instagram.

¿Por qué Robbie Robinson dejó la Roja?

En su cuenta de Instagram, el atacante informó que "en este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs".

Asimismo, agradeció el cariño de los fanáticos y el apoyo del staff técnico de la selección remarcando que "realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado".

Programación Fecha 9 Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 02 de septiembre

16:00 horas - Bolivia vs Colombia (La Paz)

17:00 horas - Ecuador vs Paraguay (Quito)

20:00 horas - Venezuela vs Argentina (Caracas)

21:00 horas - Chile vs Brasil (Santiago)

21:00 horas - Perú vs Uruguay (Lima)

Programación Fecha 6 Eliminatorias Sudamericanas

Domingo 05 de septiembre

16:00 horas - Brasil vs Argentina (Sao Paulo)

18:00 horas - Ecuador vs Chile (Quito)

19:00 horas - Uruguay vs Bolivia (Montevideo)

19:00 horas - Paraguay vs Colombia (Asunción)

22:00 horas - Perú vs Venezuela (Lima)

Programación Fecha 10 Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 09 de septiembre

19:30 horas - Uruguay vs Ecuador (Montevideo)

19:30 horas - Paraguay vs Venezuela (Asunción)

20:00 horas - Colombia vs Chile (Barranquilla)

20:30 horas - Argentina vs Bolivia (Buenos Aires)

21:30 horas - Brasil vs Perú (Recife)

