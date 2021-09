"Reafirma mi amor por Ben Brereton": Las reacciones tras la salida de Robbie Robinson de la Roja

Reacciones encontradas tuvo la decisión del jugador Robbie Robinson de dejar la concentración de la selección chilena a solo horas del encuentro ante Brasil (Revisa a qué hora es el partido acá). Según confirmó el delantero, la motivación para alejarse de la Roja es que aún no está seguro sobre qué combinado nacional quiere representar, si a Chile o a Estados Unidos.

Lo anterior fue informado por la selección durante la tarde de este miércoles 1 de septiembre, quedando el plantel nacional con menos opciones ante el Scratch, considerando que el jugador Ben Brereton no pudo viajar por problemas con su club.

¿Qué pasó con Robbie Robinson?

En su cuenta de Instagram, el atacante informó que "en este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs".

Asimismo, agradeció el cariño de los fanáticos y el apoyo del staff técnico de la selección remarcando que "realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado".

Reacciones

Una vez que se confirmó el retorno del jugador a Estados Unidos, en redes sociales se armó una batahola con posiciones contrapuestas.

Por un lado hubo quienes criticaron su compromiso, ya que supuestamente al venir a entrenar con Chile daba a entender que la decisión ya la había tomado. En esa línea, se apuntaron los dardos sobre el cuerpo técnico y la gerencia de selecciones por lo que fue considerado como "un papelón".

En contraposición, otros defendieron que el futbolista repensara el tema, tomando en consideración que posteriormente no podrá cambiarse de selección.

Revisa las reacciones:

Ben Brereton viendo a Robbie Robinson devolverse a USA, confirmando que el gringo más querido en Chile sigue siendo ÉL: pic.twitter.com/6ZsUk9J1dy — Javier Manríquez (@guororororoi) September 2, 2021

INGLATERRA > ESTADOS UNIDOS

BEN>ROBBIE ROBINSON pic.twitter.com/dlLN6w0DgW — jazmin (@JazeCruzada) September 2, 2021

Robbie Robinson que le vaya bien pic.twitter.com/4PV2LymU0o — Michael J ⚡ (@michaeljmjmjm) September 2, 2021

Lo que acaba de pasar con Robbie Robinson reafirma aún más mi amor por este hombre. pic.twitter.com/OAK3Z8DJta — GABO GAJARDO (@gabgajardo) September 2, 2021

El paso de Robbie Robinson por la selección chilena 🇨🇱 @LaRoja pic.twitter.com/e6kRC6wNpC — Pato Figueroa (@patopeloteros) September 2, 2021

Que se queden los que quieran jugar, si Robbie Robinson no le gustó, está bien. Ustedes se cambiaron de carrera a mitad de semestre y nadie les dijo nada. — Benja Félix (@Cambiadechannel) September 2, 2021

El compa que estaba estampado las camisetas de la selección de Robbie Robinson: pic.twitter.com/3DqR0bkMWy — [Cristian Ibarra] (@_NaKeR_) September 2, 2021

