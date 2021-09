Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena previo al partido con Brasil

A un día del partido de Chile frente a Brasil por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, la selección sufrió una baja de uno de los delanteros.

Se trata de Robbie Robinson, quien a través de un mensaje en Instagram dio a conocer que se dará de baja de la selección, agradeciendo a los aficionados y jugadores por el recibimiento.

"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado", reza el posteo en Instagram.

"En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami FC llegar a los playoffs", concluyó.

Chile no contará con el delantero

Asimismo, este hecho fue informado y confirmado por la Federación de Fútbol de Chile, quien aseguró que por "motivos personales" es que la seleccion no contará con este jugador.

"La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista", declararon en un comunicado.