¿Quién es Robbie Robinson?: El chileno-estadounidense que destaca en la nómina y podría debutar por la Roja

Fue una de las sorpresas de la nómina de la Selección Chilena publicada este lunes, de cara a la triple fecha de las Clasificatorias al Mundial de Catar 2022. Se trata de Robbie Robinson, el chileno-estadounidense que podría debutar por el combinado nacional ante Brasil, Ecuador o Colombia.

Robinson nació el 17 de diciembre de 1998 -tiene 22 años- en la ciudad de Camdem, Estados Unidos. Su padre es estadounidense y su madre es chilena, quien emigró a los 20 años al país norteamericano para estudiar medicina y terminó radicándose ahí.

Debido a ese nexo es que Robinson tiene nacionalidad chilena y pudo ser convocado por Martín Lasarte para estos vitales partidos de la Selección.

Su nombre ha rondado en el complejo de Quilín desde la dirección técnica de Reinaldo Rueda, sin embargo, este no fue convocado durante su gestión.

El joven delantero debutó en el profesionalismo en el año 2017, defendiendo los colores del Charleston Battery, de la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos.

En 2019, en tanto, fue fichado por su actual club, el Inter de Miami, de la Major League Soccer (MLS) cuyo dueño es el exfutbolista británico David Beckham, donde es compañero del delantero argentino Gonzalo "Pipita" Higuaín.

Durante la temporada 2021, el delantero de 1.88 metros, ha disputado un total de 10 partidos por su club, anotando un total de cuatro goles.

Entre sus características de juego destaca su estilo encarador, la velocidad y su habilidad para buscar correctamente los espacios en el área rival para ser una alternativa de finalización de jugadas.

