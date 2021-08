Una invasión de hinchas del Niza obligó a suspender el partido que ese equipo disputaba ante el Olympique de Marsella, el conjunto que dirige Jorge Sampaoli, por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia.

La situación se originó luego que aficionados del cuadro local le arrojaran una botella de plástico a Dimitri Payet, volante del Marsella, que se alistaba para ejecutar un tiro de esquina, y éste la devolviera hacia la tribuna.

Tras esto, un grupo de hinchas bajó a agredir al exseleccionado francés, armándose una gresca que obligó al árbitro del partido a suspender el encuentro a los 30 minutos del segundo tiempo.

A real Malice in the Palace type situation at the French Riviera between Marseille and Nice. Ugly scenes after Dimitri Payet got tagged in the face by stupid, moronic Nice fans. Ugly scenes. pic.twitter.com/uRrKS1Eupr

Del entrevero también participó el exentrenador de la Selección Chilena, quien debió ser contenido por miembros de su cuerpo técnico para evitar que se enfrascara en una disputa con integrantes de la seguridad privada del estadio.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.



Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.



Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM