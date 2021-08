EEUU obtuvo su cuarto oro consecutivo en básquetbol al vencer a Francia

El poderoso equipo de Estados Unidos cumplió con los pronósticos y se colgó un cuarto oro consecutivo en el básquetbol masculino, después de imponerse en la final a Francia por 87-82, este sábado en Saitama.

Kevin Durant fue el líder de los estadounidenses con 27 puntos, bien secundado por Jason Tatum (16), frente a una Francia que pagó caro su desacierto desde la línea de los tiros libres (18/29) y las pérdidas de pelota (18).

Pese a las dudas durante la preparación del torneo olímpico, con sorprendentes derrotas ante Australia y Nigeria, y debutar en Tokio 2020 perdiendo contra Francia (83-76), Estados Unidos volvió a colgarse el oro en el básquet masculino para mantener su dominio en este deporte.

Four in a row!



Kevin Durant leads #USA to their fourth consecutive gold in the men's Olympic #Basketball tournament!@FIBA @TeamUSA pic.twitter.com/EAvj7VU9vd