COI retira acreditaciones a dos entrenadores bielorrusos por caso de atleta Tsimanouskaya

El Comité Olímpico Internacional (COI) retiró las acreditaciones de dos entrenadores bielorrusos y les pidió abandonar la Villa Olímpica por su supuesto intento de obligar a la atleta Krystsina Tsimanouskaya a volver a su país, informó este viernes la entidad deportiva.

El COI indicó que retiró las credenciales de los entrenadores bielorrusos Artur Shimak y Yury Maisevich y que ambos abandonaron la Villa Olímpica.

El Comité Olímpico dijo esta semana que los dos entrenadores estaban bajo investigación sobre su posible papel en el caso de la velocista Tsimanouskaya, quien pidió protección para evitar ser devuelta a Bielorrusia.

