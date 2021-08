Simone Biles no competirá en la final de suelo del lunes en los Juegos Olímpicos

La superestrella estadounidense de la gimnasia, Simone Biles, estará ausente en la final de suelo del lunes, tras haber renunciado también a las de concurso general, salto y barras asimétricas, anunció este domingo la federación estadounidense de este deporte en su cuenta Twitter.

"Simone se retira de la final de suelo y tomará una decisión sobre la barra de equilibrio (que se disputa el martes) más tarde", hizo saber USA Gymnastics, cuando la estadounidense paró de competir para proteger su salud mental y física desde el concurso general por equipos.

La prueba de barra de equilibrio constituye la última ocasión de ver a Simone Biles en competición en los Juegos de Tokio.

