Suspenden por dopaje a atleta nigeriana y candidata a la final olímpica de 100 metros

La velocista nigeriana Blessing Okagbare, una de las posibles finalistas de los 100 metros que se disputa, fue suspendida por dopaje tras un control positivo por la hormona de crecimiento, indicó la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Okagbare (32 años), subcampeona olímpica del salto largo en 2008, fue controlada fuera de competición el 19 de julio. Es la primera atleta declarada positivo durante el periodo olímpico de estos Juegos de Tokio.

"La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) suspendió provisionalmente a Blessing Okagbare de Nigeria con efecto inmediato tras el resultado positivo por hormona de crecimiento en una muestra (...) La AIU tomó la muestra de Okagbare en un test fuera de competición el 19 de julio", escribió la AIU en un comunicado.

