Tokio 2020: dan de baja a 20 atletas por no cumplir estándares antidopaje

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció este jueves que veinte participantes en ese deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no cumplieron los estándares sobre controles antidopaje fuera de competición y no podrán participar en el evento.

De los veinte atletas, diez son nigerianos. Todos ellos forman parte de países clasificados por la AIU en su "categoría A", que quiere decir que son considerados "de alto riesgo", por lo que sus representantes deben someterse a tres test en los diez meses que preceden a un gran campeonato.

La noticia supone un duro golpe para el equipo nigeriano de atletismo, con 23 clasificados inicialmente.

Según una fuente próxima al asunto, la velocista nigeriana Blessing Okagbaré, una de las aspirantes al título en los 100 metros, no figura en esta lista de vetados.

En un comunicado, la Federación nigeriana de atletismo (AFN) reconoció este jueves "fallos". Afirmó que asume la "responsabilidad de todo incumplimiento" que haya llevado a esta descalificación, añadiendo que todos sus atletas, especialmente los que residen en Estados Unidos, recibieron los test necesarios.

"Sin embargo, algunos atletas del sistema colegial estadounidense fueron sometidos a test, pero esos test fueron juzgados no conformes a las normas de toma de muestras y análisis de la AMA", según la AFN.

Más crítica se mostró Blessing Okagbare: "El sistema deportivo de Nigeria es totalmente defectuoso y nosotros, los atletas, somos siempre las víctimas colaterales", lamentó en redes sociales.

They were busy fighting over power, Excercising their pride over puma contract/ kits forgetting their major responsibility "THE ATHLETES". It's sad that this cycle keeps repeating its self and some people will come out to say I am arrogant for speaking my truth. It is my CAREER❤