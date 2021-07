Natación: Robert Finke es el primer campeón olímpico de la historia de los 800 metros libre

El estadounidense Robert Finke, de 21 años, rompió los pronósticos al ganar este jueves los 800 metros en estilo libre de los Juegos de Tokio 2020, convirtiéndose en el primer campeón olímpico de esta nueva prueba.

Finke, inscrito también para los 1.500 m libre, se impuso con un tiempo de 7 minutos, 41 segundos y 87 centésimas, dominando 'in extremis' al campeón del mundo italiano Gregorio Paltrinieri (7:42.11, plata), que estuvo en cabeza casi toda la prueba, y al campeón europeo ucraniano Mykhailo Romanchuk (7:42.33, bronce).

El brasileño Guilherme Costa, único latinoamericano en la final, quedó octavo y último (7:53.31).

What a finish!#USA's Robert Finke strikes late to win gold in the men's 800m freestyle on its return to the Olympics after more than a century.@fina1908 #Swimming @TeamUSA pic.twitter.com/t72OdwfNQ3