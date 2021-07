Bárbara Riveros termina entre las 25 mejores en triatlón y anuncia su retiro de los JJOO

¿Qué pasó?

La triatleta nacional Bárbara Riveros participó este lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando al Team Chile en la prueba de triatlón.

La deportista chilena finalizó en el lugar número 25 de dicha competencia, poniendo fin a sus cuartos y últimos JJOO.

¿Qué dijo Riveros?

Finalizada su participación, Riveros dejó en claro que Tokio 2020 fueron sus "últimos Juegos Olímpicos", noticia que había dado a conocer poco antes en redes sociales.

En este sentido, la triatleta puso en duda su presencia para los Panamericanos del 2023, cuya sede será en Santiago.

"No creo que me presente", argumentó la deportista a TVN.

"Mi último baile"

En su cuenta de Instagram, Riveros ya había dado un adelanto acerca de su retiro de los Juegos Olímpicos, al compartir una fotografía con un emotivo mensaje hacia sus seguidores.

"A menos de 48 horas de mi último baile en la cita Olímpica. Sin embargo, si tú me hubieras dicho cuando era solo una niña que iría a 4 Juegos Olímpicos, me hubiera reído y dicho que me estás molestando", manifestó.

En esta línea, comentó que "quizás la preparación no ha sido como lo hubiera deseado y hemos tenido que sortear muchos obstáculos".

"Sin embargo cuando pongo todo en perspectiva solo me siento agradecida de poder bailar otro baile, divertirme", expresó.

