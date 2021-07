Mary Dee Vargas tras derrota en los Juegos Olímpicos: "Me hizo una palanca"

¿Qué pasó?

Mary Dee Vargas, la primera mujer chilena en competir en judo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que en la primera ronda había derrotado a la alemana Katharina Menz, no pudo seguir en competencia y fue eliminada.

La representante del Team Chile perdió en octavos de final ante Urantsetseg Munkhbat, representante de Mongolia, en una definición polémica, gracias a un Ippon.

Al respecto, la nacional señaló que "me hizo una palanca, que es lo que se hace en Judo. Si fue o no fue, si estuvo bien o mal hecho, no sé. Esa es la duda. Pero ya se dio el veredicto y perdí".

Pero agregó que "estoy bien, nuestro deporte es así, aprenderemos y trabajaremos mucho más".

De todas maneras, Vargas se convirtió en la primera chilena en ganar un combate olímpico.

