Pesista ugandés que había desaparecido en Japón regresó a su país

El halterófilo ugandés Julius Ssekitoleko, que había desaparecido de una concentración de entrenamiento en Japón previa a los Juegos Olímpicos de Tokio, regresó el viernes a su país, anunciaron las autoridades del país africano.

Ssekitoleko había desaparecido del hotel de Izumisano, cerca de Osaka, después de no presentarse a un test de detección del covid-19.

Estaba en una lista de espera para una eventual participación en los Juegos, pero había perdido recientemente toda esperanza de poder participar por las cuotas olímpicas.

En una nota encontrada en su habitación de hotel decía que quería quedarse en Japón para trabajar y pedía que sus bienes fueran enviados a su familia en Uganda.

El deportista de 20 años fue encontrado "sano y salvo" el martes por la policía japonesa, que habló de una "conducta inaceptable".

Weightlifter, Julius Ssekitoleko, who went missing in Japan has arrived at Entebbe International Airport. Japan sent Ssekitoleko home days after he was found in Yokkaichi, Mie Prefecture. #NTVNews



