Partidos y horarios: Comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores 2021

Este martes 13 de julio arrancan los duelos de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, con varios futbolistas chilenos aún en competencia, y la presencia de Universidad Católica.

Esta tarde, el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas visitará a Boca Juniors, mientras que el Racing de Gabriel Arias y Eugenio Mena hará lo propio ante Sao Paulo.

Mañana miércoles, la “UC” recibirá al Palmeiras de Benjamín Kuscevic en la precordillera y el River Plate de Paulo Díaz abrirá su serie ante Argentinos Juniors.

En la misma jornada, el Flamengo de Mauricio Isla visitará a Defensa y Justicia, mientras que el jueves el Internacional de Porto Alegre, en onde milita Carlos Palacios, será forastero ante Olimpia.

Programación de los octavos de final ida de la Copa Libertadores:

Martes 13 de julio:

18:15 – Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

18:15 – Cerro Porteño vs. Fluminense.

20:30 – Sao Paulo vs. Racing.

Miércoles 14 de julio:

18:15 - Vélez Sarsfield vs. Barcelona.

18:15 – Universidad Católica vs. Palmeiras.

20:30 – River Plate vs. Argentinos Jrs.

20:30 – Defensa y Justicia vs. Flamengo.

Jueves 15 de julio:

20:30 - Olimpia vs. Internacional de Porto Alegre.

Programación de los octavos de final vuelta de la Copa Libertadores:

Martes 20 de julio:

18:15 – Fluminense vs. Cerro Porteño

18:15 – Atlético Mineiro vs. Boca Juniors.

20:30 – Racing vs. Sao Paulo.

Miércoles 21 de julio:

18:15 – Palmeiras vs. Universidad Católica.

18:15 – Barcelona vs. Vélez Sarsfield.

20:30 – Argentinos Jrs. vs. River Plate.

20:30 – Flamengo vs. Defensa y Justicia.

Jueves 22 de julio:

20:30 – Internacional de Porto Alegre vs. Olimpia.