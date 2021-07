Futbolistas de Inglaterra denuncian insultos racistas tras final perdida de la Eurocopa 2020

La Asociación de Fútbol inglesa aseguró estar "consternada" y "asqueada" por los comentarios racistas difundidos en las redes sociales contra los jugadores Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka tras la derrota de la selección de Inglaterra ante Italia este domingo por la noche en la final de la Eurocopa.

Los tres jugadores fallaron en los penaltis después de que la tensa final terminara 1-1 tras la prórroga, de modo que Italia arrebató a Inglaterra su sueño de recuperar la copa después de 55 años y se alzó con su segunda Eurocopa.

"Estamos asqueados de que algunos de los miembros de nuestro equipo, que lo dieron todo por la camiseta este verano, hayan sido blanco de agresiones discriminatorias en la red después del partido de esta noche", dijo el domingo la Asociación de Fútbol (FA).

"Decimos con la máxima claridad que quienquiera que esté detrás de un comportamiento tan repugnante no es bienvenido entre los seguidores de este equipo".

La policía de Londres afirmó estar "investigando" las publicaciones "insultantes y racistas".

El primer ministro británico, Boris Johnson, respaldó a los jugadores que recientemente han sufrido de insultos racistas en su contra tras perder la final contra Italia.

"Este equipo de Inglaterra merecer ser tratado como héroe y no agredido racialmente en las redes sociales", dijo Johnson en Twitter.

"Los responsables de esos horribles ataques deberían avergonzarse de sí mismos", agregó.

