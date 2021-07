La noche del sábado Conor McGregor y Dustin Poirier se volvieron a enfrentar en el marco de la UFC 264 que se desarrolló en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Sin embargo, el resultado del combate se definió rápidamente tras una grave lesión del irlandés.

Pelea de 5 minutos

Con 20.000 espectadores en la arena, ambos deportistas entraron con entusiasmo al octágono que sería testigo de su tercera pelea.

Pese a esto, todo terminó abruptamente trascurridos solo 5 minutos, luego de que "The Notorious" sufriera una aparatosa lesión en su tobillo izquierdo al final del primer round, sellando así el destino del combate y su salida del recinto sobre una camilla.

Palabras cruzadas

Tras esto, y con McGregor en el suelo, llegaron las declaraciones cruzadas con micrófono en mano, demostrando así que a la rivalidad entre ambos le queda mucho por terminar.

"Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan. Lo que le hizo daño fueron mis patadas", dijo Poirier.

Por su parte McGregor respondió que "Esto no ha terminado. Estaba pateándole la pierna, haciéndole daño. No hubo check. Esto lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué caí mal y al final me rompí la pierna".

Revisa la aparatosa lesión de McGregor

El momento de la fractura. @TheNotoriousMMA ya no tolera el castigo @DustinPoirier le gana el primer round y la trilogía. pic.twitter.com/6wiIZZnGhZ — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) July 11, 2021

