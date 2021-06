"Imposible no quererlo": redes sociales estallan tras debut goleador de Ben Brereton

El segundo encuentro de la Selección Chilena por Copa América 2021 frente a la escuadra de Bolivia, contó con un gran protagonista. Se trata de Ben Brereton Díaz, que hizo su debut como titular y también goleador (10') con la camiseta de "La Roja".

El joven delantero, proveniente del Blackburn Rovers de Inglaterra, ingresó como titular y no solo ha destacado por el tanto que hizo, sino también por permanecer activo en las labores de juego del conjunto nacional.

Las redes sociales estallaron tras la apertura de la cuenta, lo que significó que inmediatamente usuarios de redes sociales comentaran la actuación del jugador.

Desde la propia cuenta de Twitter de "La Roja" celebraron el gol con un particular cántico, aludiendo a la cantante nacional Karen Paola.

El Blackburn Rovers no quiso quedar ausente de esta celebración y expresó: "¡Cosas que realmente te encanta ver!".

😍 Things you really, really love to see! 💙#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/ztVhEugT9Z