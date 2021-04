El legendario jugador de la NBA, Scottie Pippen, quien con Michael Jordan ganaron seis títulos de la competencia con la camiseta de los Chicago Bulls, confirmó la muerte de su hijo de 33 años, aunque sin especificar las causas del deceso.

El retirado deportista ratificó la noticia en sus redes sociales, donde además pidió respetó por su familia.

"Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartíamos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el deporte", sostuvo.

Añadió que su hijo, de 33 años, “sufría de asma y, si no lo hubiera tenido, creo que hubiera llegado a la NBA. Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy muy orgulloso del hombre en el que se convirtió".

Para finalizar, el exjugador de Chicago Bulls y quien también fuera campeón olímpico con el recordado “Dream team”, expuso que "por favor, mantengan a su madre, Karen McCollum, y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar".

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg