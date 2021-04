La Selección Chilena Femenina de fútbol hizo historia al clasificar por primera vez a una cita de los anillos y estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Esto porque la escuadra nacional igualó 0-0 con su similar de Camerún y gracias a la victoria por 2-1 en el duelo de ida, se impuso en el repechaje al certamen que se jugó en el Estadio Arslan Zeki Demirci, en Antalya, Turquía.

Así la Roja estará presente en el certamen que se vivirá en tierras asiáticas desde el 23 de julio al 8 de agosto de 2021, cita que se aplazó para este año debido a la pandemia de coronavirus.

👏🇨🇱 Congratulations, Chile! You're headed to the @Olympics!



🗼 After making their debut at the #FIFAWWC 2019, they've built on that to book a first-ever spot in the Women's #OlympicFootball Tournament with a 2-1 aggregate play-off win over Cameroon



📷 @LaRoja pic.twitter.com/NlaBV7RfMs