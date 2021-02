El afamado golfista norteamericano, Tiger Woods, se encuentra internado tras sufrir un accidente de tránsito, el cual fue reportado por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

La entidad policial indicó que "se respondió a un accidente de vuelco de un solo vehículo, el cual sufrió daños importantes producto del impacto".

Ante la situación, el deportista de 45 años debió ser rescatado al interior del vehículo por personal de bomberos y paramédicos.

Tras el operativo, el 15 veces ganador de Major, fue trasladado en ambulancia a un hospital local para recibir tratamiento por sus lesiones.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w