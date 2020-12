La jugadora del equipo femenino Viajes Interrias FF de España Paula Dapena, fue amenazada de muerte, luego que se negara a rendir homenaje a Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol argentino fallecido el pasado 25 de noviembre.

Dapena aseguró que tras lo ocurrido en el juego entre su equipo y el Deportivo Abanca en España, ha sido hostigada en redes sociales por seguidores de Maradona, quienes no le perdonan lo hecho durante dicho partido, afirmó a la agencia de noticias EFE.

"No lo esperaba (el rechazo mediático). Está siendo agobiante, pero lo volvería a hacer una y mil veces", sostuvo la futbolista al hablar de los mensajes que está recibiendo vía plataformas digitales.

La futbolista de 24 años, indicó que no se arrepiente de no respetar el homenaje al "Pelusa", pues considera que el astro argentino es una figura machista por las acusaciones que se hicieron en su contra por abusador y golpeador.

"Maradona era un maltratador"

"Tengo mis ideales propios, creo que para ser jugador y buen deportista tienes que tener valores por encima de tu fútbol. Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso", expresó Depena.

Y apuntó: "Yo no critico que Maradona se haya drogado. No. Hay muchos futbolistas, cantantes, actores, actrices que lo han hecho, pero ahí se están haciendo daño a sí mismos. En el momento en el que pasas la línea para hacerle daño a otras personas es cuando yo ya no los considero unos referentes".

Paula Dapena aseguró que ya ha tomado capturas de las amenazas que le han enviado varios aficionados en redes y que dichas acusaciones no la van a detener en su lucha por alzar la voz y defender sus ideales.

"De las amenazas intento olvidarme, prefiero centrarme en los mensajes positivos porque son los que me dan fuerza para seguir", comentó.

De espalda al homenaje

Cuando todas sus compañeras estaban de pie para el minuto de silencio, Paula se sentó de espaldas en señal de protesta a los homenajes asegurando que, Maradona era "violador, pedófilo, putero y maltratador".

Manifestó que Diego fue "un jugador espectacular, pero como para persona dejaba mucho que desear y para mí hay que tener unos valores por encima de las habilidades".

