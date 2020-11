"Diego no resistió", con estas palabras un periodistas de ESPN90 comunicaba a sus colegas el fallecimiento de Diego Armando Maradona, durante una transmisión en vivo.

Tras escuchar la noticia, el silencio en el estudio fue evidente. El rostro de Sebastián Vignolo, moderador del programa era de completa consternación e impacto; al igual que el de Óscar Ruggeri, exjugador y compañero de Maradona conocido como "Cabezón", que no dejaba mirar su celular.

"Esto es muy fuerte, es un impacto terrible", expresó Vignolo, tras insistir que la información recibida “es pesada, es potente. Estamos en estado de shock, al igual que ustedes”.

Aún impactados con la noticia, el periodista sostuvo: "Comenzamos con el título que se descompensó Diego, pero las informaciones son más fuertes todavía".

Ante este comentario, el comunicador apostado en el lugar reiteró: "Seba, perdón, pero a mí me confirman que Diego falleció".

"Estamos todos impactados"

Posteriormente, y con la confirmación de la noticia Sebastián Vignolo expresó: "Uno nunca está preparado para estos momentos. Es un estado de shock, es una situación que genera muchísimo dolor y muchísima tristeza" y apuntó que "estamos todos impactados".

"Te decían Maradona y Argentina. Increíble. Uno esperaba que te digan que no pasó nada, pero qué loco, porque estábamos hablando todos, tenemos el grupo... de prepararnos, Qué loco que no quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo, para hacer algo, no pudimos ni hablar, ni vernos, de locos.", afirmó el "Cabezón", quien jugó tres Mundiales con el astro del fútbol, consignó Olé.

Situación similar en América TV

Una situación parecida se vivió en el canal América, cuando tras confirmarse la noticia, el conductor se puso a llorar mientras intentaba mantener la compostura al leer la información.

