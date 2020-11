Carla Pardo, la esposa de Claudio Bravo, el portero de la Selección Chilena, hizo un mea culpa en una transmisión de Instagram Live.

La influencer habló luego de hacer críticas a algunos miembros de la Roja, tras quedar fuera del Mundial de Rusia, en el año 2017, algo que provocó un quiebre en el camarín nacional.

“Sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e, incluso, no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga", sostuvo en esa oportunidad, desatando una polémica que aún perdura.

¿Qué dijo ahora?

En esta oportunidad, sus palabras fueron diametralmente distintas.

"Cuando uno tiene pena y pasan cosas personales, decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensando un poco más. Y si lo iba a perjudicar (a Bravo), no debí haber escrito nada”, afirmó en la red social.

Además, añadió sobre el mismo tema que “ya está hecho, y a dar vuelta la página, porque ha pasado bastante tiempo para seguir con el tema".

Claro que Pardo contó una infidencia sobre el futuro de su marido e hijos, ante el inminente retorno al país.

"Quiero estar con mi familia, con mis amigos, quiero disfrutar a mis papás, esto de la pandemia ha sido heavy para todos, así que ya le dije a mi 'capi' (Bravo). Él me dijo, igual renovamos un añito más (en el Betis), pero le respondí que no, por favor ni se te ocurra, me quiero ir a Chile", expuso.

