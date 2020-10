La tenista chilena, Alexa Guarachi, no pudo quedarse con la corona en el dobles femenino de Roland Garros.

La nacional, junto a su compañera, la estadounidense Desirae Krawczyk, cayó por 6-4 y 7-5 en un luchado partido.

El título quedó en manos del binomio compuesto por la húngara Timea Babos y la francesa Kristina Mladenovic.

Back to back!@KikiMladenovic & @TimeaBabos win the Women's Doubles title for the second year running, defeating Krawczyk/Guarachi 6-4 7-5.#RolandGarros pic.twitter.com/88hwd72sMz