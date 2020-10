View this post on Instagram

🏆⚽️ Programación de la fecha 1 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 🔴➡️ Jueves 8 de octubre - Paraguay vs. Perú. 19:30 horas. Estadio Defensores del Chaco, Asunción. (CDF Premium/Básico) - Uruguay vs. Chile. 19:45 horas. Estadio Centenario de Montevideo. (Chilevisión y CDF Premium) - Argentina vs. Ecuador. 21:10 horas. Estadio La Bombonera, Buenos Aires (CDF Premium/Básico) 🔴➡️Viernes 9 de octubre - Colombia vs. Venezuela. 20:30 horas. Estadio "Roberto Meléndez", Barranquilla (CDF Premium/Básico) - Brasil vs. Bolivia. 21:30 horas. Arena Corinthians, Sao Paulo (CDF Premium/Básico)