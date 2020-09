El Leeds United de Marcelo Bielsa firmó este domingo una victoria importante contra el Sheffield United por 1-0, en un entretenido partido correspondiente a la tercera fecha de la Premier League.

Con estos tres puntos, el cuadro del “Loco” se coloca provisionalmente en la zona alta de la tabla con seis unidades, mientras que el Sheffield es el colista de Inglaterra sin ningún punto.

Un gol en la agonía

Este primer derbi de Yorkshire (región del norte de Inglaterra) en la máxima categoría inglesa en 26 años se decidió a dos minutos del final del tiempo reglamentario.

Un cabezazo de Patrick Bamford (88'), primer futbolista del Leeds en 52 años que marca en las tres primeras jornadas en la élite, decidió la suerte del enfrentamiento.

Bielsa se afirma en la Premier League

La actuación de los hombres dirigidos por el exentrenador de La Roja quedó redondeada con su primera portería a cero de la temporada, tras caer 4-3 contra el Liverpool y vencer por el mismo resultado al Fulham.

El joven arquero Illan Meslier, de 20 años, tuvo mucho que ver en que el Leeds no recibiera ningún gol, gracias sobre todo a dos grandes paradas en la primera parte.

🙌 YES!!! Yorkshire is ours! — Leeds United (@LUFC) September 27, 2020

Esta derrota aumenta la preocupación en Sheffield, que lleva cero goles y cero puntos en lo que va de campaña, además de 6 partidos sin conocer la victoria, contando los últimos duelos de la pasada Premier League.

El club de Bielsa, en tanto, puede construir sobre este triunfo, demostrando que el equipo es capaz de rendir a buen nivel tanto en la línea defensiva como en el ataque.