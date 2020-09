La Unión Europea de Fútbol (UEFA) anunció esta jornada todos los nominados para los premios a mejores jugadores y jugadoras de la Champions League (masculina y femenina) y la Europa League.

Y en la lista entregada por el organismo aparece la portera nacional Christiane Endler, quien defendiendo a las filas del PSG (Francia) postula al galardón a "Mejor Arquera" del certamen femenino.

Los ganadores de este año se conocerán, junto con el "Jugador y la Jugadora del Año de la UEFA", durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions, que se celebrará en Nyon (Suiza) el próximo jueves 1 de octubre, mientras que el "Jugador de la Temporada" de la Europa League se anunciará al día siguiente.

Para alcanzar la distinción, la capitana de la Roja femenina luchará por el trofeo con:

