¡Lo más grande Charles! 😱🙌⚽ El 'Príncipe' no solo logró ganarse el cariño de todos los chilenos, sino que también logró el de los alemanes 🤭 Esto porque el futbolista nacional fue elegido como el nuevo capitán de Bayer Leverkusen 🤩👏 La decisión llega luego que Lars Bender renunciara al brazalete para convertirse "en un jugador normal", según sus propias palabras. ¿Qué te parece? 👇