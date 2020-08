Este domingo se dio a conocer que el futbolista chileno Erick Pulgar se encuentra contagiado de coronavirus.

La información fue difundida por su club, la Fiorentina de Italia, a través de un comunicado en su sitio web y redes sociales.

¿Qué dijo el club?

“La Fiorentina anuncia que los jugadores Erick Pulgar y Simone Ghidotti dieron positivo por COVID-19 tras las pruebas preliminares efectuadas ayer (sábado) por la tarde”, indicó el elenco violeta en el comunicado.

📃 | STATEMENT



ACF Fiorentina can confirm that Erick Pulgar and Simone Ghidotti have tested positive for COVID-19 following preliminary testing carried out on Saturday.

Both players are asymptomatic and are isolating in accordance with the protocol. #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/5Hs9BykrZt — ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) August 23, 2020

“Ambos están asintomáticos y fueron colocados en aislamiento según protocolo, bajo la supervisión del personal médico. El equipo continúa con las actividades según lo programado. En los próximos días seguirán las actualizaciones”, se añadió.

Positivo el DT de Medel

Otro caso positivo por el virus en la liga italiana afecta a Sinisa Mihajlovic, entrenador de Gary Medel en el Bologna.

“Sinisa Mihajlovic, quien regresó a Bolonia el viernes, fue sometido al hisopo de control para COVID-19 y dio positivo”, indicó el club en un comunicado.

Club statement: https://t.co/A4XtuwmPNT#WeAreOne pic.twitter.com/c5mKdTnXx2 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 23, 2020

El DT de Medel también está asintomático y permanecerá aislado el tiempo que establecen los protocolos sanitarios.

Está previsto que la temporada 2020-2021 de la Serie A se inicie el próximo sábado 19 de septiembre, tras la recalendarización obligada por la pandemia de coronavirus que suspendió por meses los campeonatos en Europa.

