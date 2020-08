El Manchester City ya dio vuelta la página a la temporada y quiere ir en busca de su revancha de cara a la competencia 2021 armando un equipo que logre pelear por todos los frentes: Premier League, Champions League y Copas de Inglaterra.

Este 2020 los grandes objetivos no se dieron para los “Citizens”, pero seguirán apostando por el liderazgo del técnico Pep Guardiola para dar que hablar en el “Viejo Continente”.

Para ello, el estratego español ya definió los éxodos de jugadores y la lista está liderada por el portero nacional, Claudio Bravo, quien se despidió del Etihad Stadium.

En materia de fichajes, la gran apuesta es lograr “seducir” a Lionel Messi, por estos días sacudido por el mal cierre de año del Barcelona y por volver a tener la fórmula ganadora junto a Guardiola.

En cuanto a refuerzos, dos nombres pedidos por el técnico ya se sumaron al elenco de los Ciudadanos”.

El cuadro de Manchester City hizo oficial el pasado martes 18 de agosto la salida del arquero chileno, club en el que estuvo cuatro años y con los que ganó dos Liga, una Copa FA, tres Copa de la Liga y dos Supercopa de Inglaterra.

El volante española se despide del City, tras 10 años en el club. "Viví momentos épicos, vi nacer a mi querido hijo Mateo e incluso me acostumbré a estar cómodo bajo la lluvia", aseveró en su carta de despedida, agregando que "siempre estará en su corazón".

