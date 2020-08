El registro está dando la vuelta al mundo y ya está siendo sometido a investigación debido al grave accidente que se generó en la llegada a la línea de meta de los ciclistas en el Tour de Polinia, situación que pudo terminar en una verdadera tragedia.

Fue en el cierre de la prueba, donde Dylan Groenewegen, del equipo Jumbo-Visma, se quedó con el triunfo, pero terminó siendo descalificado por haber encerrado a Fabio Jakobsen, del Deceunick-Quick Step, cuando su compatriota neerlandés intentó superarlo.

Ante la acción, el pedalero holandés terminó impactando con las vallas de seguridad lo que encendió las alarmas y que generó su traslado de urgencia y en helicóptero a un centro asistencial.

"Todos los huesos de su cara están rotos"

Tras el incidente y luego de ser internado de urgencia, el pedalero Fabio Jakobsen, de 23 años, sufrió el aplastamiento del paladar y el tracto respiratorio superior, por la cual se encuentra intubado.

Sobre su actual estado de salud, el jefe del equipo, Patrick Lefevere, sostuvo a la Agencia Belga que "su condición es grave, afortunadamente no se han visto afectados órganos vitales, está estable, pero las próximas horas son importantes. Intentarán despertarlo. Todos los huesos de su cara están rotos".

Siguiendo con el tema, el hospital Wojewódzki Szpital en Katowice entregó un comunicado aseverando que "Jakobsen no sufrió lesiones cerebrales o de la columna vertebral. Debido a la gravedad de las contusiones, se mantiene en coma inducido y monitoreado por los profesionales".

Además, se agregó que "se le realizó una cirugía facial para restablecer sus heridas en la cara por el fuerte impacto tras su caída. Tiene daños en el pecho que le afectan a la respiración".

"Fue un acto muy sucio de Groenewegen"

El personero de la escuadra Deceunick-Quick Step, Patrick Lefevere, apuntó su crítica hacia Dylan Groenewegen, siendo tildado como el culpable del grave accidente.

"Fue un acto muy sucio de Groenewegen. No se hacen este tipo de cosas. Ya hemos presentado una queja formal ante la UCI y haremos lo mismo con la policía en Polonia. No dejaremos pasar esto. He visto este sprint docenas de veces. Un corredor tiene que mantenerse en su línea”, reseñó.

Patrick Lefevere también confirmó que Richard Plugge, jefe del equipo donde corre el ciclista apuntado como culpable, se comunicó para interiorizarse de la situación de Fabio Jakobsen.

“Le dije que pensaba que era valiente de su parte llamarme, pero también le dije que no entendía la maniobra de Groenewegen”, sentenció.