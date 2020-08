View this post on Instagram

#RefuerzosDePrimera⚽️ . Proveniente de Everton, llega Cristian Vilches. Volante creativo o mixto al conjunto de San Antonio Unido a entregar dinámica al plantel 2020! . Junto a él, también de la categoría de honor del fútbol chileno, llega Sebastián Elgueta de la Universidad de Concepción. Joven defensa de 20 años! . Con todo muchachos, que el sueño es PrimeraB !!! . #VamosSau