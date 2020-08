¿Qué pasó?

El cuadro de San Antonio Unido (SAU), cuyo propietario es el delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, busca ser uno de los protagonistas del torneo de la Segunda División profesional del fútbol chileno.

Esto porque el cuadro de “la Gaviota” optó por una completa transformación de su plantel con el arribo de 12 nuevos fichajes.

La lista es liderada por el experimentado volante, Michael Ríos, quien a sus 36 años llegó al tienda lila procedente de Independiente de Cauquenes.

Su llegada se debió a su amistad con Esteban Paredes, quien lo llamó personalmente para lograr su contratación.

"La idea es agradecer la confianza depositada. Tenemos una linda amistad y a mí me gustaría tener un buen rendimiento para seguir sintiéndome futbolista. No me planteo el retiro, tengo 36 años y si estoy bien físicamente no debería haber problema", aseveró Ríos en declaraciones al diario Las Últimas Noticias.

Nuevo estadio con estándar FIFA y para 5 mil espectadores

Y a la espera del arranque del torneo, el cuadro del SAU tendrá a disposición el renovado estadio Doctor Olegario Henríquez.

El recinto fue sometido a una completa tranformación y ahora contará con una capacidad de 5000 espectadores, además de:

Pista atlética

Tablero electrónico

Zona VIP

Sala de conferencias

Casetas de transmisión

Estacionamientos

Nuevos fichajes de San Antonio Unido

Volante Michael Ríos (36 años) - Independiente de Cauquenes

Defensa Washington Torres (36 años) - Coquimbo Unido

Delantero Héctor Vega (28 años) - Juventus Managua (Nicaragua)

Defensa Humberto Bustamante (30 años) - Racing de Córdoba (Argentina)

Diego Subiabre (24 años) - Deportes Puerto Montt

Volante Sebastián Villavicencio (24 años) - Selección de la Puerta del Pacífico

Delantero Joaquín Aguilera (23 años) - Municipal Salamanca

Arquero Marcos Ruiz (21 años) - Santiago Morning

Nicolás Aravena (20 años) - San Marcos de Arica

Mediocampista Víctor Labrín (22 años) - Rodelindo Román

Mediocampista Giovanni Asken (23 años) - Naval