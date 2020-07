View this post on Instagram

🏆✅ La League Managers Association (LMA) escogió al ex seleccionador de Chile por la destacada campaña con @leedsunited, flamante monarca de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra y que volverá a jugar en Primera tras 16 años. ⚽️➡️Tras ser elegido como el mejor DT de la Championship, Bielsa declaró en un video que "quiero agradecer el premio que se me otorga. Para mí tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan en el torneo que obtuvo Leeds".