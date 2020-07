¿Qué pasó?

La locura por el Leeds United de Marcelo Bielsa que acababa de ser campeón en la Championship de Inglaterra logrando el ascenso a la Premier League no para y así también se han visto contagiados en su dirigencia, que ya apunta a fichajes top para potenciar su equipo.

Esto por el millonario dueño del club, el empresario italiano Andrea Radrizzani, abrió la billetera y quiere ir por figuras de renombre mundial para el retorno del equipo, tras 16 años a la serie de honor de Inglaterra.

La lista está liderada por el goleador uruguayo, Edinson Cavani, que al estar sin club, es una de las grandes apuestas del cuadro de Elland Road.

Al ariete charrúa se suman en la carpeta del Leeds United dos seleccionados chilenos, una de las grandes figuras de River Plate y quiere retener a un extremo del Manchester City.

Los fichajes en la mira del Leeds United

EDINSON CAVANI: “Más allá de su calidad, Cavani podría contribuir con su físico y adaptarse aquí. Ciertamente hemos pensado en él y lo veremos, dado que todavía está disponible en una transferencia gratuita”, reconoció Radrizzani en declaraciones al medio de su país Sky Sport Italia.

El delantero uruguayo, de 33 años, está libre luego de terminar contrato con el Paris Saint Germain (PSG), tras siete temporadas en Francia.

CLAUDIO BRAVO: El arquero nacional culmina al cierre de la temporada en Inglaterra su paso por el Manchester City, lo que le abre la opción de ir a Elland Road. Es un “viejo” conocido de Bielsa, tras trabajar juntos en la Selección Chilena.

MAURICIO ISLA: El “Huaso” es seguido por clubes de Europa, tras su salida de Fenerbahce de Turquía.

Por ahora, no ha entregado su respuesta al Real Betis, pese a la llamada de Manuel Pellegrini, y también maneja un ofrecimiento de Boca Juniors.

Su conocimiento del jugador tras su paso por la “Roja” podría inclinar la balanza para la llegada del lateral chileno.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA: El zaguero que es figura de River Plate es la primera opción para reforzar la retaguardia del conjunto de Marcelo Bielsa que ha solicitado personalmente el fichaje del platense.

El jugador tiene contrato hasta junio de 2021 con una cláusula de 22 millones de euros.

JUAN FOYTH: El zaguero dejaría en breve el Tottenham Hotspur para sumarse al plantel del Leeds. El pase del defensor argentino, de 22 años, al equipo del “Loco” se concretaría mediante una cesión a préstamo por un año y sería a partir del inicio de la próxima temporada, es decir en agosto.

THIAGO ALMADA: En Leeds analizan desembolsar una cifra cercana a los 20 millones de euros para concretar el fichaje del talentoso volante creativo de Vélez Sarsfield.

NICOLÁS GONZÁLEZ: El delantero que defiende al Stuttgart de Alemania, elenco que acaba de ascender con su equipo a la Bundesliga.

El argentino expresó su deseo de dejar su equipo para encarar un desafío en otra liga. “En Alemania tuve una gran historia, pero decidí que quiero irme”, le manifestó a Tuttomercatoweb.

JACK HARRINSON: Marcelo Bielsa quiere retener a este volante extremo inglés, de 23 años, autor de 6 goles y 8 asistencias en los 48 partidos que ha disputado junto al Leeds. Su pase pertenece al Manchester City.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of goalkeeper Illan Meslier on a three-year deal — Leeds United (@LUFC) July 23, 2020

ILLAN MESLIER: El club inglés compró el pase del arquero que estaba cedido en la última temporada. Meslier tuvo una gran importancia en el ascenso de Leeds. El portero francés de 20 años pertenecía al Lorient y firmó contrato hasta junio de 2023.