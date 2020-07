¿Que pasó?

El delantero nacional Alexis Sánchez vive días felices con la camiseta del Inter de Milán, ya que poco a poco comienza mostrar su verdadero nivel en el cuadro lombardo y todo apunta a que seguirá en Italia con miras a la próxima temporada.

Esto porque el medio peninsular La Gazzetta dello Sport reveló este martes la existencia de un completo acuerdo entre el club del Calcio y el delantero para que el chileno continúe hasta junio del año 2023 en el elenco lombardo.

La prestigiosa publicación italiana afirmó en la presente jornada que el "Niño Maravilla" dio el visto bueno para seguir en la tienda ‘neroazzurra’, donde da que hablar con un registro de tres goles y siete asistencias en los últimos partidos.

Extendería su contrato hasta 2023 con Inter

Según la información entregada por el medio peninsular, "hay un acuerdo sustancial entre el club y el jugador para extender el contrato hasta 2023 a cambio de unos 12 millones de euros.

No obstante, apunta que “el United rechazó por primera vez un acuerdo por el resto de esta temporada” y que inicialmente, Inter de Milán pretende renovar el préstamo. No obstante, en Inglaterra no dejarían ir a Sánchez por una cifra menor a los 15 millones de euros.

El Inter espera cerrar pronto la negociación por Alexis, ya que el 5 de agosto el Inter se enfrenta a Getafe por los octavos de final de la Europa League y “hoy Conte no puede prescindir del chileno”.

Jugó 59 mintos en triunfo del Inter

A la espera de sellar el acuerdo, el ariete nacional fue titular y jugó 59 minutos en la victoria del Inter por 2-0 ante Napoli, por la 37 y penúltima fecha de la Serie A.

Al tocopillano no le llegaron muchos balones, por lo que debió retroceder metros para tratar de ver acción. En una de esas búsquedas, el "7" recibió a los 22 minutos cartulina amarilla por foul a Matteo Politano.

En duelo disputado en el Estadio Giuseppe Meazza, la apertura de la cuenta llegó a los 10 minutos por intermedo de Danilo D’Ambrosio, que definió en el corazón del área con un zurdazo colocado que dejó sin opción al arquero Alex Meret.

Ya en el complemento y condicionado con la amarilla recibida, Alexis Sánchez le dejó a los 59 minutos su lugar en el campo al argentino Lautaro Martínez, que marcó a los 74' su decimocuarto tanto de la temporada.

