Xavi Hernández, exfutbolista del FC Barcelona y actual entrenador del club catarí Al Sadd, dio positivo al nuevo coronavirus, anunció la entidad, que informó también que el técnico se perderá este sábado el partido de reanudación de la liga del país contra Al Khor.

Xavi, de 40 años, que fue centro de rumores sobre una posible vuelta como entrenador del elenco culé, acabó firmando por una temporada más con el equipo catarí.

"Hace unos días, siguiendo los protocolos de la Qatar Stars League, di positivo en el último test al COVID-19", dijo Xavi en la cuenta de Al Sadd en Twitter.

"Afortunadamente, me siento bien, pero quedaré aislado hasta que tenga el permiso de salir. Cuando los servicios médicos me lo permitan, estaré impaciente por volver a mi rutina diaria y trabajar", añadió el entrenador español.

Xavi : A few days ago, following the @qsl protocol, I tested positive in the last COVID19 test. Fortunately, I’m feeling ok, but I will be isolated until I am given the all clear. When the health services allow it, I will be very eager to return to my daily routine and to work.