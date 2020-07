View this post on Instagram

INFORMACIÓN Como institución, tenemos el agrado de recibir en nuestra familia a la empresaria Rancagüina @daniellachavezofficial ⚽. Reconocida mundialmente, Daniella llega al club para aportar con su granito de arena en el proyecto deportivo y, en conjunto, buscar el sueño del profesionalismo. 🏆🥇 ¡BIENVENIDA DANIELLA! 🙌 #VamosLaSur 🔴⚫