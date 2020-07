Los saludos y felicitaciones se reiteran una y otra vez para los jugadores del Leeds United y el técnico Marcelo Bielsa tras lograr el ascenso a la Premier League de Inglaterra y uno de ellos, fue el que envió uno de los grandes referentes de la Selección Chilena.

Fue el caso del portero y ex dirigido por el rosarinoo en su exitoso paso por la Roja, Claudio Bravo, quien desde el Manchester City no quiso quedar al margen del histórico logro.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el arquero reposteó a la red social oficial del Leeds United y sunpo el mensaje: "Felicitaciones, con Don Marcelo Bielsa, nada es imposible".

Los dichos del cuidapalos generaron la reacción de los fanáticos que expresaron su especial deseo.

El escrito dedicado a Marcelo Bielsa despertó el sueño de los seguidores de ver nuevamente a Claudio Bravo bajo las órdenes del rosarino.

Más aún cuando está de regreso a la Premier League y el cuidapalos define su futuro en el cuadro de los "ciudadanos".

"Claudio anda a Leeds" o "Vaya Claudio, está hecho para atajar ahí", son algunos de los escritos de los hinchas ante el posteo.

Come on @LUFC what are you waiting for? Sign @C1audioBravo for next season!!!

Grande capitán, vaya al Leeds por 2 años y se viene al Eterno Campeón después.