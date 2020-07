View this post on Instagram

⚽️👏 La caída del @west.bromwich.albion por 2-1 ante el @htafc permitió alcanzar con anticipación y sin jugar, el ascenso al @leedsunited al mando del técnico Marcelo Bielsa a la Primera División de la Liga Inglesa, la @premierleague. ✅ Así el equipo de Elland Road retorna a la serie de honor tras 16 años de espera, tras una gran campaña al mando del DT rosarino con 87 puntos, tras 44 fechas disputadas, con 26 triunfos, 9 empates y 9 derrotas. 📌 Ahora va por la corona de campeón de la @sky.bet.championship.