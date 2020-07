View this post on Instagram

📌 ⚽ Nuestro comentarista de @megadeportescl, @rodrigosepulvedalara, desglosó el triunfo clave del @leedsunited de Marcelo Bielsa por 1-0 ante @barnsleyfc, que lo dejó a un paso del ascenso a la @premierleague. 📌 "La importancia fue la victoria.El equipo hoy no jugó bajo la mano de Bielsa, se vio nervioso, enredado y poca precisión", aseveró. ➡️ Agregando que "lo que ha hecho Bielsa con el Leeds Unted es maravilloso porque está a un paso del objetivo". 🔴 Danos y comparte tu opinión junto a nosotros sobre el partido y el momento de Marcelo Bielsa.