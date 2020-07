La Premier League es otra de las grandes ligas de Europa que se retomó en medio de la lucha al coronavirus y lo hace con un partido que promete, ya que Manchester City recibe al Newcastle, en un desafío por la fecha 34 del certamen.

La cita es en el Etiham Stadium, donde el elenco de los "Ciudadanos" busca asegurar el segundo lugar, ya que la lucha por el título se terminó con Liverpool levantando la corona como nuevo monarca del certamen.



El portero nacional, Claudio Bravo, está en el banco de suplentes para el compromiso.

Sigue el partido desde las 13:00 horas con la cobertura de Meganoticias y la transmisión en vivo de ESPN.

MANCHESTER CITY VS. NEWCASTLE

* Claudio Bravo está en el banco de suplentes.

How we line-up tonight against Newcastle! 💪 XI | Ederson, Cancelo, Otamendi, Stones, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Mahrez, Jesus, Foden. Subs | Bravo, Walker, Sterling, Gundogan, Laporte, Bernardo , Fernandinho, Garcia, Doyle. ⚽️ @HaysWorldwide 🔵 #ManCity pic.twitter.com/FzrJUg4913

Formación del Newcastle

TEAM-NEWS 🚨



This is how we line-up for #MCINEW this evening.



HWTL! ⚫️⚪️



Subs: K. Darlow, D. Gayle, Y. Muto, J. Manquillo, M. Almirón, C. Atsu, M. Longstaff, T. Allan, J. Young. pic.twitter.com/rkXIGi6TNm