¿Qué pasó?

La Premier League es otra de las grandes ligas de Europa que retornó en medio de la lucha al coronavirus y lo hace con un partido que promete, ya que Manchester City visita a Chelsea, en un desafío por la fecha 32 del certamen y que tiene en alerta al Liverpool.

La cita es en el estadio Stamford Bridge, donde el elenco de los "Ciudadanos" busca asegurar el segundo lugar y donde debe ganar.



Ya que si cae o empata, el Liverpool se coronará campeón por adelantado y romperá una sequía de 30 años sin levantar la corona de la Liga Inglesa.

Para el desafío, el portero nacional, Claudio Bravo, no está entre los citados para el compromiso.

Sigue el partido desde las 15:15 horas con la cobertura de Meganoticias y la transmisión en vivo de ESPN 2.

CHELSEA VS. MANCHESTER CITY

Formación de Manchester City

How we line-up at Stamford Bridge 🙌



XI | Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho (C), Mendy, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling



Subs | Carson, Jesus, Zinchenko, Sane, Silva, Otamendi, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer



⚽ @HaysWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/aNiLRKRQMf — Manchester City (@ManCity) June 25, 2020

Formación del Chelsea