El básquetbol de la afamada NBA se prepara para retomar la actividad en medio de la lucha al Covid-19 con un escenario especial: el parque de entretenciones Walt Disney World, en Orlando, que albergará el campeonato de baloncesto en tiempos de pandemia.

El recinto se transformará en una verdadera “burbuja” para permitir el desarrollo de los partidos, donde los jugadores serán sometidos a continuos controles médicos y junto a normas de sanitización adecuada.

A pesar de ello, la llegada de la NBA a Disney está generando locura y la empresa preparó una promoción especial para promocionar el certamen.

