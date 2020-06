Piloto del helicóptero de accidente de Kobe Bryant no consumió alcohol ni drogas según autopsia

¿Qué pasó?

Este domingo se conmemora en gran parte del mundo el Día del Padre, una fecha en que muchos mandan saludos y expresan el amor que sienten por sus papás.

Quien también aprovecha este día para enviar un especial mensaje fue Vanessa Bryant, viuda del famoso basquetbolista Kobe Bryant, quien falleció en enero de este año en un accidente aéreo.

El mensaje

“Felíz día del Padre para el MEJOR papá en el mundo. Te extrañamos mucho. Te amamos siempre y para siempre. Con amor, Nani, Gigi, BB, Koko y VB”, dijo la mujer en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, Vanessa además recordó a su hija Gianna (Gigi), quien también perdió la vida en el accidente de helicóptero en el que viajaba junto a su padre.

Vanessa Bryant shared on her Instagram a heartfelt post to Kobe ♥️ pic.twitter.com/hzlzJeCDfd — Sports Illustrated (@SInow) June 21, 2020

La pareja, que contrajo matrimonio en 2001, tuvo cuatro hijas: Gianna, Natalia (Nani), Bianka Bella (BB) y Capri (Koko).

Los recuerdos de Vanessa

Desde la muerte de la leyenda de la NBA, su esposa ha ocupado sus redes sociales para recordar a Bryant y resaltar su figura.

Hace una semanas, mientras se producían las protestas en contra del racismo en Estados Unidos, Vanessa publicó una serie de fotografías con los murales en honor al deportista, valorando que no hubiesen sido dañados durante las manifestaciones.

Previamente, además, el 18 de abril pasado, difundió un emotivo mensaje en la fecha del aniversario de su matrimonio.

"Mi rey, mi corazón, mi mejor amigo. Feliz 19 aniversario de bodas. Te extraño mucho. Desearía que estuvieras aquí para abrazarme. Te amo", dijo Vanessa en aquella ocasión.

