¿Qué pasó?

En medio de la pandemia del coronavirus que azota al mundo, las principales ligas del fútbol mundial como España. Alemania, Italia e Inglaterra intentan cerrar sus torneos y también buscan definir el futuro de grandes figuras.

Esto poque 10 cracks de renombre mundial terminan a mediados de 2020 sus contratos con importantes elencos y deben acceder a nuevos destinos.

La lista está liderada por el goleador uruguayo Edinson Cavani, quien ya anunció que deja el PSG, ya que su contrato culmina este 30 de junio con la entidad francesa.

Caso similar al campeón del mundo con Alemania, Mario Goetze, quien a sus 27 años y aquejado por lesiones, no seguirá en el Borussia Dortmund de cara a la próxima temporada.

Así se suman las figuras que quedarán sin club y abren el mercado de fichajes con valores accesibles para ofertar por sus contrataciones al negociar como agentes libres.

Los 10 cracks que quedan libres al cierre de las Ligas

Adam Lallana (32 años) - Mediocampista del Liverpool

Valor de mercado: 9,5 millones de euros.

El experimentado volante, de 32 años, es seguido de cerca por Leicester City, Arsenal, Tottenham y West Ham United, y ahora el Daily Mirror lo ubicó como objetivo prioritario del Burnley.

David Luiz (33 años) - Defensa central del Arsenal

Valor de mercado: 12 millones de euros.

El zaguero, de 33 años y que llegó desde el Chelsea, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio y todavía se desconoce dónde estará su futuro.

El jugador ha puesto como condición para renovar su contrato que sea por dos temporadas. El Arsenal, por su parte, le ofrece únicamente un año de contrato.

David Silva (34 años) - Mediocampista del Manchester City

Valor de mercado: 12 millones de euros.

Pese a que su contrato con Manchester City expira hasta el próximo 30 de junio, el centrocampista español de 34 años no quiere abandonar al campeón de la Premier League sin acabar la temporada.

Su futuro, post torneo, apunta a los conjuntos hispanos como Valencia y Betis).

Edinson Cavani (33 años) - Delantero del PSG

Valor de mercado: 20 millones de euros.

El contrato del charrúa en el Parque de los Príncipes expira el próximo 30 de junio, pero Leonardo, director deportivo de los galos, confirmó que el ariete dejará de formar parte de la escuadra de Thomas Tuchel a partir de la campaña que viene. Aun así, el ariete no vería con malos ojos disputar la fase final de la presente edición de la Liga de Campeones.

Sobre su futuro, su hermano y representante, Walter Guglielmone, aseguró que el atacante está en la mira de Atlético de Madrid, Inter de Milán y Boca Juniors.

Ezequiel Garay (33 años) - Defensa central del Valencia

Valor de mercado: 4,8 millones de euros.

El zaguero argentino, de 33 años, no llegó a acuerdo para renovar en Valencia. Su futuro se ve ligado a Portugal, donde Benfica lo busca “repatriar”, ya militó en el club luso hace varios años antes de fichar en el Real Madrid.

Mario Götze (28 años) - Mediocampista del Borussia Dortmund

Valor de mercado: 10,5 millones de euros.

El volante, de 27 años, ya tiene varios clubes interesados en contar con sus servicios. Dos de ellos, de la Premier League: Everton y West Ham . También clubes de la Serie A quieren contar con el campeón mundial 2014.

Pedro (32 años) - Extremo derecho del Chelsea.

Valor de mercado: 9,5 millones de euros.

El español Pedro Rodríguez no parece dispuesto a ampliar su estadía en Chelsea.

En Italia, AS Roma ofrece al ex del FC Barcelona un contrato de 56.000 libras a la semana (unos 62.000 euros).

Thiago Silva (35 años) - Defensa central del PSG

Valor de mercado: 4,8 millones de euros.

Ya se confirmó que el zaguero brasileño dejará el PSG al finalizar contrato cuando acabe esta temporada.

Sobre su futuro Sky Italia indicó que el central interesa a la Fiorentina, que podría intentar su fichaje como lo hiciera con Franck Ribéry.

Willian Borges (31 años) - Extremo derecho del Chelsea

Valor de mercado: 22,5 millones de euros.

El volante brasileño ya confirmó que no seguirá en el Chelsea. Sobre su futuro el diario británico ‘Daily Star’, indicó que dos clubes de la Premier League ya están preguntando por su carta: son el Arsenal y el Tottenham.

Jan Vertonghen (33 años) - Defensa central del Tottenham

Valor de mercado: 14,5 millones de euros.

El zaguero y seleccionado Belga (33 años) termina contrato con los Spurs el próximo 30 de junio y su destino podría ser España. Real Betis y Valencia han manifestado su deseo de incorporar a sus filas al experimentado central.