⚽️ Así fue la grave lesión que sufrió el arquero internacional uruguayo del Galatasaray, Fernando Muslera, quien acusó una doble fractura de tibia y peroné, en el primer partido de su equipo tras la reanudación del campeonato ante la pandemia de coronavirus. 📌 La escalofriante lesión del portero, de 33 años, fue en el partido en que su equipo cayó por 2-0 frente al Rizespor, tras recibir un golpe del delantero checo Milan Skoda.